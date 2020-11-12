İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havalar soğudu, aktarlarda yoğunluk başladı

Havalar soğudu, aktarlarda yoğunluk başladı
Havalar soğudu, aktarlarda yoğunluk başladı

Havaların soğuması ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlarda yoğunluk yaşanmasına sebep oldu.

Kovid-19 salgının yanı sıra kış soğukları ile birlikte hastalık mevsimi de kendini göstermeye başladı. Bağışık sistemi ve metabolizmasını doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar da aktarlarda yoğunluğa sebep olurken, Aktarcı Şükrü Nail Sarıoğlu, en çok zencefilin tercih edildiğini belirtti. Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de baharatçılık yapan Sarıoğlu “Kış aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşımız da doktorların tavsiyesi üzerine gelip bizden çeşitli bitki ve baharat alıyor. Hastalıklar ve korona virüse karşı kendilerini savunmak adına çeşitli baharatların kullanılması çok önemli ama bunlar tabiki tedavi amaçlı değil daha çok takviye niteliğinde olan ürünler” dedi.

Zencefil rağbet görüyor

Son zamanlarda bağışıklık sistemini güçlendiren baharatlar arasında en çok zencefile rağbet olduğunu belirten Sarıoğlu “Zerdeçal ve tarçını, metabolizmasını güçlendirmek isteyen vatandaşlarımız tercih ederken, karanfil ve çörek otunu ise bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlarımız daha çok tercih ediyor. Fakat şu sıralar en çok zencefile rağbet var” dedi.

Zencefilin hem bağışıklık sistemini hem de metabolizmayı güçlendirdiğini sözlerine ekleyen Sarıoğlu; “Sağlıklı olmak, insanın en büyük hazinesidir. Ben de okuyarak araştırarak, çalışarak mesleğimin gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Yüzlerce baharat ve bitki türü var. Hangi ürünün neye faydası olduğunu bilmezsen insanlara yardımcı olamazsın. Biz alım satım yapmıyoruz, aktarcılıkta bilgili olmak çok önemli. Ayrıca ürünlerimiz tedavi amaçlı değildir ancak tedaviye takviye sağlamaktadır” dedi.

Uğur Eser
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.