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Havalar soğudu, balık çoğaldı

Havalar soğudu, balık çoğaldı
Havalar soğudu, balık çoğaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali'ne gelen yüzlerce kasa sardalye, hamsi ve istavrit hem tezgâhları renklendiriyor hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte Bandırma balık halinde tezgahlarda bolluk yaşandı. Bandırma'da aralık ayının ikinci haftasında soğuk ve yağışlı havaların da etkisine girdi. Deniz sıcaklığının da ciddi düzeyde düşmesi, balık oranlarda artışa sebebiyet verdi. Öyle ki balıkçı açıldığı teknelerden ağında sürüsüne bereket balıkla geri döndü ve hal böyle olunca da balık çoğaldı. Kilosu 20 liradan satılan Karadeniz Hamsisi, istavritin kilosu 20 liradan, uskumru 25 liradan, levrek 15 liradan palamut 35 liradan tezgâhları süsledi ve alıcıyı bekliyor.

Balıkçı Cem Tecimen, “Havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarımızda balıklarımız bollaştı. Deniz suyu sıcaklığın düşmesiyle beraber balıklar kendini göstermeye başladı. Tezgahlarımıza çinakop, barbun, mezgit, istavrit, hamsi, çipura, levrek, dil balığı, işkine, karagöz gibi a ile başlayan z ile biten tüm balıklar tezgâhta yerini aldı. İnşallah kış, kışlığını yapar hem halkımız ucuz ve hesaplı balık yer hem de balıkçımız ekmek yer” dedi.

Serhat Barış
 

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