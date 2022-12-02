Havalar soğudu, bot ve mont satışları arttı

Soğuk hava etkisini hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla kışlık giyim ürünlerinde yeni sezon ürünler satışa sunuldu. Kışlık bot ve montlara talep de son günlerde arttı. Fiyatlardaki artış ise geçen seneye göre yüzde 50'yi buluyor. İstanbul'da kışlık bot ve mont satan mağazalarda hareketlilik görülüyor. Kış sezonu ürünlerin satışa sunulduğunu belirten mağaza sorumlusu Ramazan Combaş, ''Kış sezonu ayakkabıları satışa sunduk. Müşteriler talep göstermeye başladı. Fiyatlarda geçen seneye göre yüzde 40-50 civarı artış var. Bu artış hammadde ürünlerinin ithal olmasından ve döviz ile alınmasından kaynaklanıyor. Türkiye'de ayakkabı ve giyim ürünleri tüm dünyaya ihraç ediliyor. Kalite açısından ülke olarak en iyisine sahibiz'' dedi.

''Mont fiyatları geçen seneye göre iki katı arttı''

Mont satıcısı Samet Yıldız ise ''Yeni sezon ürünlerimiz geldi. Fiyatlar yükseldi, geçen seneye göre 2 kat fark var. Yılbaşından sonra da fiyatların yükseleceği öngörülüyor. Maliyetler arttı, hammadde fiyatlarındaki artışlar ürünlere de yansıdı. Vatandaşlar havaların soğumasıyla talep göstermeye başladı. İhtiyacı olanların şimdiden kışlık montları alsınlar. Mont fiyatları ortalama 500 lira ile bin lira arasında değişiyor'' diye konuştu.

Murat Ergin - Uğur Çetin - Furkan Serttaş

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