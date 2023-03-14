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Havalar soğudu çay bahçeleri boş kaldı

Havalar soğudu çay bahçeleri boş kaldı
Havalar soğudu çay bahçeleri boş kaldı

Eskişehir’de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren soğuk havalar çay bahçelerini etkiledi. Soğuk havanın etkisini yaşayan kentte çay bahçeleri boş kaldı.

Vatandaşlar soğuk hava nedeniyle çay bahçelerini tercih etmezken Eskişehir'in en işlek caddelerinden olan Hamamyolu caddesinde bulunan çay bahçelerinde yer alan masaların gün içinde boş kaldığı görüldü. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Eskişehir'de soğuk havaların etkisini cuma gününe kadar sürdürmesi beklenirken vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

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