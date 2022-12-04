Havalar soğudu, vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş düşmesiyle vatandaşlar kış çaylarına rağbet göstermeye başladı. Uzmanların açıklamaları doğrultusunda kışı rahat geçirmek isteyen birçok vatandaş kış çayı ve ıhlamur almak için aktarların yolunu tutuyor. Vatandaşlar, aktarlarda en çok ıhlamur, zencefil, tarçın, hibiscus, hatmi çiçeği ve adaçayı satın alıyor. Kırklareli'nde 11 senedir aktarlık yapan Yiğit Uzun, son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış çaylarına ilginin arttığını söyledi. Hava sıcaklığının düşmesiyle hastalıkların da arttığını belirten Uzun, “Hava şartları değişime uğramaya başladığından itibaren tabii hastalıklar da çoğaldı. Gönül ister kimse hastalanmasın ama maalesef bazı şeyler elimizde değil. Benim sizlere tavsiyem hastalanmadan önce bağışıklığımızı kuvvetli tutmak ve çok fazla karıştırmadan bitki çaylarını yapmak. Bitki çayları hastalıklara yakalandıktan sonraki evrede çabuk atlatmamıza yardımcı olur. Hatmi çiçeği, adaçayı boğaz enfeksiyonları için gerçekten çok etkili. Hatmi çiçeği öksürüğe çok etkili, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir bitki. Ihlamur yine boğazımızı yumuşatmak için, papatya, hibiscus kan değerlerini yükselttiği, vücuda enerji verdiği ve kanı sulandırdığı için de insanı dirençli kıldığı uzmanlar tarafından söylenmekte” dedi.

Kış çayları alırken taze olmasına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunan Uzun, “Tabis bitkilerin taze olmasına dikkat edeceğiz, bitkilerimizi güvenli yerden almaya dikkat edeceğizç Bünkü kalmış bitki, eski bitki hem yarar sağlamaz hem de vücuda zarar verebilir” diye konuştu.

Hüseyin Çanlı



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