Havaların soğumasını bekleyen ayıları uyku tutmadı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ekiplerince, yaban hayatı izleme ve araştırma çalışmalarında memeli yaban hayvanlarının fotokapanlar ile belirlenmesi çalışmaları sürüyor. Zengin memeli yaban hayvanı çeşitliliğini tespitle uğraşan BARÜ Orman Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç, araştırma görevlisi orman mühendisleri Rabia Kalmaz Kaplan ve İlkan Alkan; ekip çalışmasıyla farklı alanlarda ve ekosistemlerde dağılan yaban türlerini belirleyerek, popülasyon büyüklükleri ve davranış özelliklerinin belirlenmesini amaçladı.

Sadi Uzun

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