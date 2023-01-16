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Havaların soğumasını bekleyen ayıları uyku tutmadı

Havaların soğumasını bekleyen ayıları uyku tutmadı
Havaların soğumasını bekleyen ayıları uyku tutmadı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, kış uykusuna yatamayan boz ayılar görüntülendi.

Havaların soğumasını bekleyen ayıları uyku tutmadı - Tıkla İzle

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ekiplerince, yaban hayatı izleme ve araştırma çalışmalarında memeli yaban hayvanlarının fotokapanlar ile belirlenmesi çalışmaları sürüyor. Zengin memeli yaban hayvanı çeşitliliğini tespitle uğraşan BARÜ Orman Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç, araştırma görevlisi orman mühendisleri Rabia Kalmaz Kaplan ve İlkan Alkan; ekip çalışmasıyla farklı alanlarda ve ekosistemlerde dağılan yaban türlerini belirleyerek, popülasyon büyüklükleri ve davranış özelliklerinin belirlenmesini amaçladı.

Sadi Uzun

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