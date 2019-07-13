Havalı bariyere çarpan araç defalarca takla attı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir AVM'nin çıkışında ilerleyen otomobil hızını arttırdı. Tam ilerlediği sırada havalı bariyerler çıktı. Bu sırada araç havalı bariyerlere çarpınca araç havada defalarca takla attı. Formula pistlerinde rastlanan kazaların benzerine benzeyen kazada araç birkaç takla attıktan sonra araç yere çakıldı. Yaşanan kazadan sonra araç şoförü korkarak olay yerinden kaçtı. Rus polisi olaydan sonra sürücüyü tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erhan Altıparmak