İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Havalı tüfekle hedefe ateş ederken önünden geçen adamı vurdular

Havalı tüfekle hedefe ateş ederken önünden geçen adamı vurdular
Havalı tüfekle hedefe ateş ederken önünden geçen adamı vurdular

Karabük'te çocukların atış talimi yaptığı sırada havalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Havalı tüfekle hedefe ateş ederken önünden geçen adamı vurdular - Tıkla İzle

Olay, merkeze bağlı Cumayanı Köyünde meydana geldi. İddiaya göre V.G.(14) isimli çocuk arkadaşlarıyla duvarın üzerine koydukları konserve kutusuna havalı tüfekle ateş etmeye başladı. 14 yaşındaki çocuğun hedefi vurmak için ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar olay yerinden geçen Hüseyin Ulus'a isabet etti.

Yere yığılan Ulus'u gören çocuk korktukları için olay yerinden kaçarak tüfeği evinin bahçesine sakladı. Kanlar içerisinde kalan Ulus, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye kaldırılırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
 

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.