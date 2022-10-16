Havalimanı yolunda kaza yapan kadını itfaiye erleri sakinleştirdi

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda S., 26 AEK 943 plakalı aracı ile kavşağa geldiği esnada yağmurlu hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, otoyol kenarındaki bariyerleri aşarak çayırlık alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kadını kurtarma çalışmalarında bir itfaiye eri araç içerisine girerek, korkan Selda S.'nin elini tutup sakinleştirmeye çalıştı.

Batuhan Toprak



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