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Havalimanına yolcu taşıyan otobüs kaza yapan minibüslere çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Havalimanına yolcu taşıyan otobüs kaza yapan minibüslere çarptı, o anlar kameraya yansıdı
Havalimanına yolcu taşıyan otobüs kaza yapan minibüslere çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda havalimanına yolcu taşıyan otobüs, maddi hasarlı kazaya karışan servis minibüslerine çarptı. 6 kişinin yaralandığı o anlar kameraya yansıdı.

Havalimanına yolcu taşıyan otobüs kaza yapan minibüslere çarptı, o anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, 08.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. E-5 üzerinde üç servis minibüsü, maddi hasarlı zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası araçlar yol kenarına çekilirken, olay yerine çekici çağrıldı.Bölgeye gelen ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Bu sırada İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan bir otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kaza yapan 3 servis aracına çarptı. Yaşanan kazada toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaşanan o kaza anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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