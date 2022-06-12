Havalimanına yolcu taşıyan otobüs kaza yapan minibüslere çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre olay, 08.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. E-5 üzerinde üç servis minibüsü, maddi hasarlı zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası araçlar yol kenarına çekilirken, olay yerine çekici çağrıldı.Bölgeye gelen ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Bu sırada İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan bir otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kaza yapan 3 servis aracına çarptı. Yaşanan kazada toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, yaşanan o kaza anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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