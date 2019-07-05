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Havalimanında taksiciler ile UBER sürücüsü arasında tartışma

Havalimanında taksiciler ile UBER sürücüsü arasında tartışma
Havalimanında taksiciler ile UBER sürücüsü arasında tartışma

Antalya Havalimanı'nda müşterisini almak için bekleyen UBER sürücüsü ile havalimanı önünde müşteri bekleyen taksiciler arasında tartışma yaşandı. UBER sürücüsü, üzerine gelen taksicileri kendi telefonuyla görüntüledi.

Taksiciler ve UBER uygulamasıyla yolcu alıp VIP taşımacılık yapan şoförler arasındaki gerilim devam ediyor. Antalya Havalimanı'nda randevulu bir müşterisini almak üzere olan UBER şoförü, havalimanı taksicilerinden tepki gördü. Yolcunun kendisini aradığını ve randevulu olduğunu söyleyen UBER şoförü, o anları kendi telefonu ile an be an kaydetti. UBER şoförü, "Arkadaşlar taksiciler zorla rezervasyonlu müşterimi elimden almaya çalışıyor. Müşteriler rahatsız oluyor, turistleri rahatsız ediyorlar" dedi.

"Yetkili varsa bizi buradan alsın" 

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine taksiciler, Antalya'yla ilgili paylaşım yapan "Antalya Hakkında" isimli sosyal medya hesabına ulaşarak kendilerini ifade etti. Bir taksi şoförü, "Ben havalimanında taksiciyim. Birçok sözde tur şirketi yolcuların rezervasyonu olmadan, havalimanı çıkış kapılarında bekleyerek yolcuları 'taksi lazım mı' deyip kendilerine çekiyorlar. Rezervasyon kağıdının sadece sonuna normal kalemle yolcunun ismini yazarak yolcu çalıyorlar. Biz havalimanı taksi olarak 250 aracız. Havalimanı içinde her yerde aracımız mevcut ama bu adamlar göz göre göre rezervasyonsuz yolcu çalıp, bir de yetmezmiş gibi 'yetkili varsa bizi buradan alsın' diyerek kışkırtıyorlar" ifadelerini kullandı.  

Cem Denny Ekici

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