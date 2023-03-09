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Havalimanında unutulan eşyaların ihalesi yapıldı: 11 Mart'ta satışa sunulacak

Havalimanında unutulan eşyaların ihalesi yapıldı: 11 Mart'ta satışa sunulacak
Havalimanında unutulan eşyaların ihalesi yapıldı: 11 Mart'ta satışa sunulacak

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde sahipleri tarafından alınmayan veya unutulan 6 kamyon dolusu eşya ihaleye çıktı. İhaleyi kazanan firma, içinde yaklaşık 2 bin 400 elektronik cihazın da bulunduğu eşyaları Cumartesi günü Avcılar'da satışa sunacak.

Havalimanında unutulan eşyaların ihalesi yapıldı: 11 Mart’ta satışa sunulacak - Tıkla İzle

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 2020 ve 2021 yılları içerisinde unutulan ve sahipleri tarafından alınmayan binlerce valiz, çanta, 2 bin 400 adet elektronik cihaz ve binlerce çeşit eşya yapılan ihaleye çıkarıldı. İhaleyi Avcılar'da ikamet eden Aziz Korkmaz, kazandı. Korkmaz, satış öncesi binlerce eşyayı mağazasına ait depoya götürerek ayrıştırdı. Valizlerden çıkan eşyaları çeşidine göre ayıran Korkmaz, Avcılar'daki 'Unutulan Eşyalar' satış mağazasında 11 Mart cumartesi günü satışa sunacak. 35 yıldır bu işi yaptıklarını belirten Korkmaz, daha çok elektronik cihazların satıldığını söyledi.

“11 Mart'ta satışa koyacağız”

Yaklaşık 30 yıldır bu işi yaptığını belirten mağaza sahibi Aziz Korkmaz, “2020-2021, 2.5 yıl Sabiha Gökçen Havalimanında unutulmuş, kayıp ve buluntu eşyaların ‘kayıp eşyalar' ihalesini firmamız kazandı. Tabi ihale ile alınan ve yüksek bir fiyata aldık. Depolarımıza çektik malları, 11 Mart'ta satışa koyacağız. 5 tır mal çektik. Ayrıca uçak içerisinde, bekleme salonlarında ve dış hatlarda unutulan eşyaların, saatti, gözlüktü, kitaptı bu tür şeyleri de ayrıca çektik yani 6 tır mal çektik. Aklınıza ne geliyorsa her türlü eşya var. Bu işi yaklaşık 35 senedir yapıyoruz, bugüne kadar 2 kişi var. Onları da jest olsun diye unuttukları eşyayı ispat ettiler, ücretsiz olarak verdik” dedi.

Medeni Topaloğlu

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