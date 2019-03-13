İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havalimanında yolcunun ayakkabısından uyuşturucu çıktı

Havalimanında yolcunun ayakkabısından uyuşturucu çıktı
Havalimanında yolcunun ayakkabısından uyuşturucu çıktı

Antalya Havalimanı'nda bir yolcunun ayakkabısında ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali üzerinden kullanarak kente gelen yolculardan şüpheli görülen K.Ç. isimli yolcu üzerinde arama yapıldı. Aramada K.Ç.'nin üzerinde ve ayakkabısının taban kısmına yerleştirilmiş 11 ayrı paket halinde toplam daralı 80 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde kullanmakta yararlanılan 1 adet cam aparat ele geçirildi. K.Ç. "uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak " suçundan işlem yapılıp Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Başsavcılık tarafından tutuklanma talebiyle Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.