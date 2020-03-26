Havalimanında yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği görevlilerince Antalya Havalimanını kullanarak diğer illerden ve ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve guruplara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. 6-25 Mart tarihleri arasında Antalya Havalimanı iç hatlar gelen ve dış hatlar gelen olmak üzere toplamda 283 uçak sistem üzerinden kontrol edilirken iç hatlar terminalinde yapılan kontrollerde İstanbul'dan Antalya'ya gelen D.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında daralı ağırlığı toplam (310) gram olan toz esrar maddesi ele geçirildi.

D.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcısının talimatına istinaden "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca Van, Diyarbakır ve Adana uçaklarının tamamı ile şüpheli görülen İstanbul ve Ankara uçaklarıyla gelen yolcuların valizleri narkotik madde arama köpeği aracılığı ile kontrol edilirken herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi.