Havalimanındaki ‘gişede tırnakçılık' soruşturmasında 6 tutuklama

Alınan bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda Dış Hatlar geliş-gidiş katı transit bölgede bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne bağlı veznede çalışanların yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkan kişilerin vize ihlali cezalarını ödemek için verdikleri dövizi düşük kurdan bozan ve Türk lirası ile ödeme yapanların paralarını ise ‘tırnakçılık' yöntemiyle çaldığını belirlemişti. Ardından gişe çalışanlarına düzenlenen operasyonda 7 görevli gözaltına alınmıştı. Havalimanındaki ‘gişede tırnakçılık' soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri bugün sona erdi. Turistleri dolandırıp, paralarını çaldıkları ortaya çıkan, güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. “Nitelikli hırsızlık“ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri “adli kontrol“ kararı ile serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman