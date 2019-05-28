Havaş, Timatic Mobil uygulaması için IATA ile el sıkıştı

Türkiye, Letonya ve Suudi Arabistan'da toplam 30 havalimanında 200'den fazla havayolu şirketine yer hizmetleri sağlayan Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) vize ve pasaport işlemlerinde ülkelere göre farklılaşan yasal düzenlemelerin yer aldığı rehberini mobil platforma aktarmak üzere geliştirdiği Timatic Mobil uygulamasını yolcu hizmetlerinde kullanmaya başlıyor.

Geniş veri tabanı ve sürekli güncelleme desteği bulunan Timatic Mobil uygulaması, check-in işlemlerinde yolcuların seyahat belgelerinin mobil cihazlarla taranarak güncel vize düzenlemeleriyle eşleştirilmesine ve pasaport kontrollerinin daha güvenilir ve hızlı gerçekleştirilmesine imkan sunuyor.

Timatic Mobil uygulamasına ilişkin anlaşma kapsamında, Havaş'ın bu yıl sponsorları arasında yer aldığı IATA Uluslararası Yer Hizmetleri Konferansı'nda imza töreni düzenlendi. Törende, Havaş İşletme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bozdemir ve IATA Havalimanı, Yolcu Kargo ve Güvenlik'ten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Careen yer aldı.

"Dünyadaki ilk kullanıcısı olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, ‘'IATA ile işbirliğimizden, ve Timatic Mobil uygulamasının dünyadaki ilk kullanıcısı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni teknoloji ve çözümlerle faaliyetlerimizi geliştirerek yolcu ve havayolu müşterilerimizin memnuniyeti odağında ilerliyoruz. Bu doğrultuda, belge kontrol süreçlerine yeni bir yaklaşım getiren Timatic Mobil uygulamasını, yolcu hizmetlerimize taşıyarak mobil platformdan en güncel veriler ile daha kısa sürelerde hizmet sunmaya devam edeceğiz. Uygulama, hukuki dildeki yasal düzenlemelerin karmaşıklığını ortadan kaldırarak vize ve pasaport kontrollerine hız kazandırıyor.

Ayrıca, sürekli değişen ülkelere giriş şartları ve kişiselleştirilmiş verileri eşleştirerek sistem analizleriyle güvenilir sonuçlar sağlıyor. Bu anlamda, uçağa kabul işlemlerindeki olumlu yolcu deneyimini daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum. Faaliyetlerimize, yatırımlarımızı sürdürerek havayolu işbirliklerimizin tercih edilen iş ortağı olmaya devam edeceğiz'' dedi.

IATA Havalimanı, Yolcu Kargo ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Careen, "Sıklıkla ve düzenli olarak değişiklik gösteren vize ve ülkeye giriş koşulları göz önünde bulundurulduğunda, Timatic kontrolleri yolcu kabul sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Timatic Mobil uygulaması yer hizmetleri desteği veren personelin, Timatic veri tabanına her yerden ulaşmasına imkan sağlayan, otomatik seçeneklerin bulunamadığı durumlarda hizmet kapsamını genişleten bağımsız bir çözümdür. Yeni mobil tarama özelliği ile aracı kurum veya kişilerin standart olmayan ve farklılık gösteren pek çok seyahat dokümanı ve vize türünü taramaları sağlanır. Bu da yolcuların uçağa biniş öncesi süreçlerini iyileştirirken, seyahatleri daha sorunsuz hale getirir. Havaş'ı, Timatic Mobil uygulamasını dünyada kullanmaya başlayan ilk yer hizmetleri şirketi oldukları için kutluyorum" dedi.

Geniş veri tabanı ve sürekli güncelleme desteği bulunan Timatic Mobil uygulaması, check-in işlemlerindeki vize, pasaport ve tüm seyahat belge kontrollerinin, geleneksel kaydırma okuyuculardan farklı olarak mobil platformdan akıllı tarayıcılarla gerçekleştirilmesini sağlıyor. Pasaport, vize, oturma izni ve kimlik kartlarının mobil cihazdan taranarak sisteme aktarılması ve ülkelerin farklı yasal düzenlemelerinin kişisel verilere göre analizini gerçekleştiren uygulama, yolcu kabul işleminde en hızlı ve doğru sonuçları sunuyor. Uygulama ile, check-in, bagaj kabul ve biniş işlemleri kolaylaşırken, düzenli olarak güncellenen ülke giriş şartlarından kaynaklı olası eksik veri akışını da ortadan kaldırıyor.