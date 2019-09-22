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Havaya ateş eden 18 yaşından küçük çocuklar hakkında işlem başlatıldı

Havaya ateş eden 18 yaşından küçük çocuklar hakkında işlem başlatıldı
Havaya ateş eden 18 yaşından küçük çocuklar hakkında işlem başlatıldı

Düğünde havaya ateş eden 18 yaşından küçük çocuklar emniyet güçlerince gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Akyurt ilçesinde düğün sırasında silahla havaya ateş eden çocukların görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerin izlenmesi sonrasında konumun belirlenmesi üzerine düğün sahibi K.K.'ya ulaşarak görüşen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin İ.K.'nın 18 yaşından küçük oğlu A.U.K.'nin olduğunu belirledi. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırma sonrasında olayda kullanılan kurusıkı tabanca ve bir adet boş şarjör ele geçirildi. Ayrıca, olayı gerçekleştiren kişilerin polis merkezine götürülerek haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.

Mevlüt Hasgül

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