Havaya ateş ederken omzundan yaralandı

Olay, İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 4. Cadde'de bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Y.G. (35), silahla havaya 2 el ateş ettiği sırada kurşunlardan biri omzuna isabet etti. Y.G. kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ardacan Uzun- Cihan Atik