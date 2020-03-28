Havayolu ile yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ile mücadele için alınan yeni tedbiri sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımla 29 Mart günü saat 06.00 itibariyle havayolu ile yurtiçi uçuşlarda ‘Seyahat İzin Belgesi' isteneceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29 Mart 2020 tarihi ve saat 06:00'dan itibaren ‘Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır.”