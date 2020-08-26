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HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede yer aldı

HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede yer aldı
HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede yer aldı

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, Haziran ayında Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün (ETSI) ağ fonksiyonlarını sanallaştırma ve mobil kenar bilişim birlikte çalışabilirlik testlerinden başarıyla geçmesinin ardından şimdi de dünya devleri ile aynı listeye girdi.

Open Source NFV Management and Orchestration MANO (OSM) ekosistemi listesine girmeyi başaran HAVELSAN, bu listede Amazon, Red Hat, VMware, Whitestack ve Wind River gibi dünya devleri ile birlikte yer aldı.

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu nedir?

OpenStack ve Kubernetes altyapısını tek bir noktada birleştiren, hem buluta özgü ağ fonksiyonu (CNF) hem de sanal ağ fonksiyonunu (VNF) destekleyen bir sanallaştırma platformudur. 5G, Mobil Kenar Bilişim (MEC), Radyo Erişim Şebekesi (RAN), Araç-Her Şey Haberleşmesi (V2X), Yapay Zeka, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT), Otomasyon ve Robotik gibi teknolojilerin hayata geçebilmesi için bu platform büyük önem taşımaktadır.

Emin Kuvat

 

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