HAVELSAN kurumlar için “İleti” uygulamasını geliştirdi

Güvenli iletişimi sağlamak amacıyla HAVELSAN tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulacağı andan itibaren kurumların iletişim ihtiyaçlarını güvenilir bir şekilde karşılaması beklenen “ileti” uygulaması, beyaz kutu kriptografisinin uygulandığı ilk anlık mesajlaşma ürünü olma özelliğine sahip. İleti uygulamasıyla, kurum personelleri kendi aralarında mesajlaşabilirken, güvenli olarak sesli ve görüntülü görüşme, medya ve dosya paylaşımı, kurumsal gruplar aracılığı ile toplu görüşmeler de yapabilecek.

HAVELSAN mühendislerinin, üniversite iş birliktelikleri ile özgün kriptografi algoritmaları üreterek geliştirdiği ileti, mevcut mobil iletişim platformlarında yer almayan güvenlik teknolojilerine sahip.

“Muadilleriyle karşılaştırılmamalı”

İleti uygulaması, tüm güvenlik özellikleri dikkate alındığında, günümüzde vatandaşların yakın çevreleri ile iletişime geçmek için kullandığı bazı uluslararası anlık iletişim ve mesajlaşma uygulamaları ile karşılaştırılmamalı. Çünkü söz konusu uygulamada, uçtan uca iletişim güvenliğini sağlamakla birlikte, bilgi güvenliğinde yabancı servislerden bağımsız çalışabilme, kurumların kendi sunucularına kurulum yapabilme ve sunucularda hassas verilerin saklanmaması gibi özellikler ile ekstra önlemler alındı.

“İleti; uygulama mağazasına ihtiyaç duymuyor”

Uygulamayı kullanacak kurumlara, uygulama mağazalarını (Google PlayStore, Apple Store vb.) kullanmadan uygulama güncelleme, merkezi yönetim paneli aracılığı ile kullanıcı ve grup yönetimi, uygulama yayınlama özellikleri ile de kurumlara kendi süreçlerini yönetme fırsatı sunuluyor.

Uygulama, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinde yer alan kurumlar arası ve kurum içi iletişimin yerli ürünlerle yapılmasına ilişkin kriterlere uygun olarak geliştirildi.

İleti uygulaması, sunduğu güvenlik özellikleriyle çok farklı bir teknolojiye sahip olmakla birlikte, geliştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından başta kritik kamu kurumları olmak üzere, sadece kurumsal kullanıma sunulacak. İleti, vatandaşların bireysel kullanımına açık olmayacak.

Mevlüt Hasgül