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Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor

Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor
Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda 38 yıldan bu yana ilk kez 28 Kasım’da meydana gelen patlama sonrası akan lavın adanın ana yolu için artık tehdit oluşturmadığı açıklandı.

ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Ada'da bulunan dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa'da 38 yılın ardından geçtiğimiz 28 Kasım'da meydana gelen patlama sonrası lav akışı sürüyor. Hawaii Yanardağ Gözlemevinden (HVO) yapılan açıklamada, lav akışının Büyük Ada'nın ana yolu için artık tehlike oluşturmadığı duyuruldu. Böylece sürücülerin, daha uzun ve alternatif rotaları kullanmasına gerek kalmadığı aktarıldı. HVO yetkilisi Matthew Patrick yaptığı açıklamada, lav akışının son birkaç gün içinde önemli ölçüde azaldığını belirtti.

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