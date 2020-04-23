Hawking'in evdeki solunum cihazı hastaneye bağışlandı

2018 yılında hayatını kaybeden İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Stephen William Hawking'ın ailesi, Hawking'ın hastalığı nedeniyle kullandığı kişisel solunum cihazını bir hastaneye bağışladı. Hawking'ın kızı Lucy Hawking, solunum cihazını korona vakaların tedavi edilmesi sürecinde hastaneye yardımcı olmak için, babasıyla yakından ilgilenen Cambridge kentindeki Royal Papworth Hastanesine bağışladı.

Ünlü fizikçinin kızı Lucy Hawkingi “Babamızın ölümünden sonra, İngiliz sağlık sistemine ait olan tüm tıbbi ekipmanı geri verdik. Ancak bizim kişisel olarak satın aldığımız bazı cihazlar vardı. Şimdi onlardan biri olan babamızın kişisel solunum cihazını korona virüsüyle mücadelede hastaneye bağışlıyoruz" dedi. Lucy Hawking, babasının Papworth Hastanesinde aldığı bakımın "harika, özel ve sevgi dolu" olduğunu vurguladı.

Papworth'daki solunum departmanın direktörü ise "Hastane olarak solunum cihazı bağışları için Hawking ailesine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Stephen William Hawking 14 Mart 2018 tarihinde hayatını kaybetmişti.