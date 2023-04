Hayal etti, 6 yaşında vatman oldu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki İsmail Akyıldız'ın en büyük zevki hep trenler oldu. Yaşıtları gibi top ve oyuncak arabalarla oynamak yerine, annesine aldırdığı oyuncak treni odasına kurdurup, saatlerce onunla oynayan İsmail, bununla yetinmeyip neredeyse her gün annesiyle birlikte metro istasyonuna gidip, metroları izlemeye başladı. Sık sık metroyla yolculuk yapıp, vatmanın oturduğu ilk kabine binen İsmail, yolculuk boyunca bir an olsun gözlerini vatmandan ayırmıyor. Büyüyünce vatman olmak isteyen İsmail'in bu arzusunu bir an önce gidermek isteyen anne Saadet Akyıldız da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezi'ne bir mail atarak, oğlunun bu hayalini anlattı ve 23 Nisan'ı fırsat bilerek, oğlunun bir kez bile olsa vatman koltuğuna oturtulmasını istedi.

"O artık bir vatman"

Anne Saadet Akyıldız'ın mailini değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, küçük İsmail'in hayalini gerçekleştirmek için adeta seferber oldu. Metronun işletmeciliğini yapan Burulaş'la temasa geçilip, test pistinde İsmail için bir vagon hazırlatıldı ve küçük çocuk annesi ile birlikte Burulaş'a davet edildi. Tren süreceğini öğrenince sevinçten çılgına dönen küçük İsmail, gerçek bir vatman gibi gömleğini giydi, kravatını taktı ve büyük bir heyecanla trenin yanına geldi. Vatmandan trenin nasıl hareket ettirileceğini öğrenen küçük İsmail, "Sayın yolcularımız ilk trenimiz kalkıyor" anonsuyla test pistinde metroyu sürdü.

"Ağlayacağım şimdi"

Bu arada Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar da küçük İsmail'in bu günü hiç unutmaması için ona Tren Sürücüsü Sertifikası verdi. Ayrıca kendisine bir oyuncak tren hediye edilen İsmail Akyıldız, "Çok heyecanlıydım. O kadar heveslenmiştim ki hayallerim gerçek oldu. Hep bunu istemişimdir. Ağlayacağım şimdi. Çok mutluyum" dedi. Oğlunun trenlere duyduğu büyük ilgiyi anlatan Saadet Akyıldız da, "İsmail trenleri çok seviyor. Metro duraklarında sürekli trenlere el sallıyor. Biz metroda hep en öndeki kabine biniyoruz. İsmail kapıdan sürekli vatmanı izliyor. Benim de aklıma böyle bir şey geldi. Belki 23 Nisan'da oğlum vatman olabilir diye düşündüm. Büyükşehir Belediyesi'ne mail attım. Hemen dönüş yaptılar, ertesi gün bizi buraya getirdiler ve çok ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

