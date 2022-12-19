Hayaldi gerçek oldu!

Karadeniz'in en önemli ticaret ve turizm merkezi olmak amacıyla son iki yıldır hızlı bir atılım sergileyen Ordu, deniz turizmi ve taşımacılığında çıtayı yükseltti. Eylül ayında Ünye Limanı vasıtasıyla Rusya ile Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla birlikte uluslararası deniz taşımacılığına adım atan Ordu, bu kez dünya deniz turizminin en önemli alanlarından biri olan kruvaziyer turizmine ev sahipliği yapıyor.

Başkan Güler, rotaya Ordu'nun eklenmesini sağladı

Rusya'nın Soçi kentinden başlayıp Trabzon, Amasra, İstanbul'u kapsayan rotada gezi gerçekleştiren Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yaptığı görüşmelerle rotasına Ordu'yu da ekledi. Yüzlerce yolcusu ile gezisine devam eden gemi sabahın erken saatlerinde Ünye'ye ulaştı. İlki yaşanan bu an için ÜnyePort'ta karşılama töreni düzenlendi. Törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı. Ordu için büyük öneme sahip etkinliğe basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Geminin kaptan ve mürettebatı Başkan Güler ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Başkan Güler ve beraberindekiler daha sonra gemiyi gezerek Ordu'yu ziyaret eden yabancı turistlere hoş geldin dileklerini iletti. Gemi ziyaretinde Başkan Güler ayrıca, kaptan ve gemi işletmecileri ile bir süre sohbet ederek kendilerine de hediye takdiminde bulundu.

Metin Akyürek

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