Hayalet hırsız beyaz çarşaf giydi, böyle çaldı

Merkez Yıldırım ilçesinde onbinlerce lira değerindeki motosikleti çalınan vatandaş güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde şaşkınlıktan neye uğradığını şaşırdı.

İlk başta motosikletini çalanın hayalet olduğunu düşünen vatandaş kamera görüntülerini dikkatli izlediğinde öyle olmadığını anladı. Hırsızın motosikleti çalarken güvenlik kamerasında kimliği belli olmasın diye bembeyaz bir çarşafa dolandığı görüldü.

Sokakta bembeyaz çarşaf içinde bir hayalet gibi yürüyen hırsızın bembeyaz çarşafa dolanmış şekilde motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk defa hayalet hırsız görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.