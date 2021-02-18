'Hayalet' lakaplı hırsız jandarma dedektiflerince yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından, Kilis merkezde 2 ayrı hırsızlık suçundan ve “Kayıp Şahıs” olarak aranan “Hayalet” lakaplı M.B.A. isimli şahıs saklanmakta olduğu metruk binada düzenlenen operasyonla yakalandı. M.B.A'nın yapılan sorgulamasında 7 ayrı hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu tespit edildi. M.B.A. ifadesi alındıktan sev edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

JASAT tarafından 2021 yılında aralarında, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, 5607 SKM, göçmen kaçakçılığı, silahlı yağma, çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan şahıslarda olmak üzere 72 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, bu şahıslardan 32'si tutuklandı.