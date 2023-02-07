İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hayalet şehir: Kayseri

Hayalet şehir: Kayseri
Hayalet şehir: Kayseri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremin şiddetli şekilde hissedildiği Kayseri'de, vatandaşlar depremden korunmak için evlerinden ayrılınca şehir sessizliğe büründü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler Kayseri'de şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar her iki depremde de büyük panik yaşarken ev ve iş yerlerini terk etti. Artçı sallantılarında hissedildiği Kayseri'de vatandaşlar, depremden korunmak için bağ ve köy evlerine gitti. İşyeri ve evlerin bir arada bulunduğu, normal zamanda yoğunluğun yaşandığı Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi de sessizliğe büründü. Ayrıca, sakinliğini koruyan sokaklarda dron ile görüntülendi. Depremden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, tedbir almak için uğraştıklarını belirtti.

Ali Göç - Mükremin Kaya

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.