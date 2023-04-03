Hayali olan karavanı kendi imkanları ile yapıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Nurettin Karaduman, hayallerinin peşinden gitmek için kendi imkanları ile karavan yapıyor. Karaduman, hayali olan karavanı 950 bin TL'ye almak yerine 330 bin TL masraf yaparak kendi imkanlarıyla yapıyor. Karavanı yapmak için aracı 120 bin TL'ye alan Karaduman aldığı malzemeleri 210 bin TL'ye mal ederken, karavan yapmak için toplam 330 bin TL harcadı.

Aykut Kurt

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