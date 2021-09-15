Hayali olan milli takım formasına kavuşan Hilal madalya peşinde

Osmaniye'den Kick Boks Milli Takımı'na seçilen ve 16 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek olan Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası'na büyükler 55 kiloda katılacak olan Hilal Güngördü, hazırlıklarını tamamladı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 3. sınıf öğrencisi olan Hilal, çocukluğundan beri uğraştığı kick boks sporunda en son Turkish Open Avrupa Kupası'nda bireyselde ikinci takımlarda ise şampiyon oldu. Haftanın her günü çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanan Hilal, hayalini kurduğu milli takım formasını giyerek Macaristan'da İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

“Milli takım formasını giymek hayalimdi”

Amcasının sayesinde başladığı kick boksta dünya şampiyonluğuna kadar ilerlediğini belirten milli sporcu Hilal Güngördü, “Osmaniye'de Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 3. sınıf öğrencisiyim. Küçük yaşta amcamın sayesinde kick boksa başladım. İki senedir yoğun bir şekilde sabah akşam haftanın 7 günü antrenmanlarıma devam ediyorum. Şu anda da aldığım derecelerden çok mutluyum. Milli takım formasını giymek hayalimdi. Milli takım adına 16-19 Eylül tarihleri arasından Macaristan'da dünya kupasına gideceğim. Orada da bayrağımızı göndere çekeceğim. İstiklal Marşı'mızı okutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

“İnşallah bayrağımızı göndere çekecek”

Haftanın 7 günü çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını ifade eden Kick Boks Milli Takım Antrenörü Yusuf Güngördü, “Yakın zamanda Dünya Kupası şampiyonası var. Yeğenim Hilal Güngördü Macaristan'da yapılacak olan şampiyonaya Milli Takım adına katılacak. Orada inşallah bayrağımızı göndere çekecek. İyi çalıştık, güzel bir çalışma evresi geçirdik. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. İnşallah daha iyi yerlere geleceğini umuyorum. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Normalde haftanın 7 günü çift antrenman yapıyoruz. Bunlardan bir günümüz tek geçiyor sabahları koşu akşamları antrenman yapıyoruz. Yoğun bir şekilde antrenmanlarımızı yaptık. Bu şampiyonaya da iyi hazırlandık. İnşallah güzel bir başarı elde edecek” diye konuştu.



Selçuk Kaya

