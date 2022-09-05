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Hayalleri yangında kül oldu

Hayalleri yangında kül oldu
Hayalleri yangında kül oldu

Gaziantep’te yaşayan Zehra Acar’ın 2 yıldır çalışarak biriktirdiği çeyizi, düğününe 2 hafta kala çıkan yangında kül oldu.

Hayalleri yangında kül oldu - Tıkla İzle

Gaziantepli Zehra Acar, yaklaşık 2 yıldır çalışarak hem ailesine destek oldu hem de çeyiz aldı. Maddi durumları kötü olan ve 1,5 yıl önce babası vefat eden Acar'ın, düğün hazırlıkları yaparken evinde çıkan yangınla bütün eşyaları kül oldu.

“2 yıldır çalışarak çeyizimi hazırlamıştım”

2 yıldır çalışarak hem ailesine destek olduğunu hem de çeyizini hazırladığını ifade eden Acar, “Evimiz yandı, ben o anda kuafördeydim. Bugün çeyizim gidecekti, 2 hafta sonra düğünüm olacaktı. Ablam içeriden koku geldiğini duymuş ama her yer tutuşmuştu. Hem evimizin eşyaları hem de yıllardır biriktirdiğim çeyizlerim yandı. 2 yıldır gecemi gündüzüme katarak eşyalarımı almıştım. Başıma böyle bir şey geldi. Babamı 1,5 yıl önce kaybettik. Burada ben abim ve annem yaşıyoruz. Ben çalışarak hem evime destek oluyordum hem de kendi çeyizimi kendim yapıyordum” dedi.

Lider Olgun

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