Hayat kurtaracak 'kimlik kartı'

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı merkezde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir proje çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışma kapsamında, ateş ölçebilen kimlik kartı oluşturuldu. Basit ancak etkili bir devre ile hayata geçirilen kimlik kartı, boynunda takılı olduğu kişinin ateş derecesi yükselince, metrelerce uzaklıktan dahi fark edilen kırmızı bir uyarı ışığı yakıyor. Enseden ölçüm yapan kimlik kartı, bir pil ile yaklaşık 9 ay süre çalışabilirken, görevliler kimlik kartı projesinde yer alan devreler ve diğer bilgilerin, bu kartı kullanmak isteyen kişiler ile paylaşılabileceğini belirtiyor.

“İnsanların ateşi yükselince uyarı veriyor”

Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde Görsel Sanatla Öğretmeni Alp Arslan, “Daha önceden insanların binaya girerken ateşini ölçen bir robot tasarlamıştık. İnsanlar içeriye girdikten sonra gün boyunca devlet kurumlarındakiler, özel sektördekiler ve öğrenciler 5-6 saat bir ortamda kalıyorlar. İnsanlar binaya girerken ateşleri yüksek olmayabilir ama bu süreç içerisinde ateşi çıkabilir. Bizim gün içerisinde öğrenci veya personelin ateşi yükselince haberdar olmak için böyle bir şey ortaya çıktı” dedi.

“Hem kart, hem ateş ölçer”

“Özellikle küçük çocuklarda ve ateşi çıksa da fark edemeyenler için uzaktan da görülebilen bir şey olduğu için bizim bundan haberimiz olacak ve müdahale etmiş olacağız” diyen Arslan, “Kolay bir düzenek, enseden vücuda temas eden bir sensörümüz var. Enseden sıcaklığı alıyor, kablolarla beraber boynumuza takılan kimlik kartı üzerindeki ateş ölçen sistem değerleri okuyor ve ekrana düşmesini sağlıyor. Burada 38 ve üzeri ölçüm yaptık, kişide 38 ve üzeri ateş olursa o zaman kırmızı ışık yanıyor, ateş düşükse yanmıyor ve kimlik kartı olarak kullanılıyor” şeklinde konuştu.

“Bir pil ile 9 ay kullanılabiliyor”

Arslan, içerisindeki bir pilin ortalama 9 ay süre ile kullanılabildiğini ifade ederek, “Bu da bir eğitim sezonu boyunca yeterli oluyor. Önce kurumumuzda bunu üretmeye başlayacağız, daha sonra talep olursa tüm öğrencilerimizin, diğer insanların da kendi personellerinde bu ürünü kullanmak isteyenlerle bu bilgileri paylaşabiliriz” diye konuştu.

“Uyarı ışığının uzak mesafeden görülmesi avantaj”

Çalışmada yer alan 11. sınıf öğrencisi Berat Tuna Kaya ise, “Amacımız, en önemli sorunumuz olan Kovid-19 ile ilgili bir proje yapmak istedik. Ben de bir öğrenci olarak kendi sorunlarımdan yola çıkarak öğretmenlerimiz ile beraber bu projeye başladık. İnsanların ateşleri değişim gösterebiliyor. Biz bunun devamlılığını sağlayıp, ateş değerlerini her zaman öğrenmek için bir sistem hazırladık. Enseden alınan bilgiler ile kişinin sıcaklığını ölçüyor. 38 derecenin üzerine çıkınca devreye giriyor. Işığımız, uzun mesafeden görülmesiyle de avantaj sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

Selim Kuşcu