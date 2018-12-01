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Hayatından endişe edilen şahıs, evin önüne gelen ekiplere ateş açtı

Hayatından endişe edilen şahıs, evin önüne gelen ekiplere ateş açtı
Hayatından endişe edilen şahıs, evin önüne gelen ekiplere ateş açtı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yakınlarının haber alınamadığı bir şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi 4307 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.E. isimli bir vatandaştan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müstakil evin önünde şahsa ulaşmak isterken, içeriden çıkan A.E. ekiplere silahla iki el ateş etti. Açılan ateş sonrasında polis ekipleri geri çekilerek kendilerini güvenli bölgeye alarak destek ekip istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha sonra ateş açan A.E. isimli şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Ekipler tarafından yakalanan şahıs, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, yaşanan olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Enes Azmak - Gürcan Yılmaz - Murat Kanber
 

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