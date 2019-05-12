Hayatını engelli çocuğuna adadı

Doğuştan bedensel engelli olan Eslem Ercan, 1 ve 4 sınıf Marmara İlkokulu ve 4 ve 8 sınıfları da Eti Maden Ortaokulu'nda toplam sekiz yıldır annesinin sırtında gidip geliyor. Derslerinde çok başarıları olan Eslem, okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok sevdiğini söyledi. Anne Elmas Ercan'ı Eti Maden Ortaokulu Müdürü Veysel Dikbıyık, yıllar boyu göstermiş olduğu üstün fedakârlık göstererek, çocuğunu her gün okula getirip götürmesine sessiz kalmayarak okulda “Yılın Annesi” seçti.

Elmas Ercan “Zonguldak doğumluyum. Babam taş kömüründen emekli olunca Bursa'ya taşındık. Bursa'dan da Bandırma'ya evlendim. 20 yıldırda Bandırma'da ikamet etmekteyim. Doğuştan engelli bir kızım var ismi Eslem, omuriliğinde sorun var. Kızım Eslem, 1 ve 4.sınıfı Marmara İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra da 8.sınıfa kadar da Eti Maden Ortaokulu'nda eğitim öğretimini devam etmektedir. Son senesini okumaktadır, kızım okula severek gelmektedir. Arkadaşlarıyla ve dersleriyle çok iyi. Eslem'in omuriliğindeki sıkıntıdan dolayı sürekli bir bakıma ihtiyacı olmaktadır. Sabah okula gelmeden ilk olarak kahvaltısını hazırlıyorum ve kahvaltısını yaptıktan sonra okul kıyafetlerini giydiriyorum. Her gün sırtıma alarak, merdivenlerden indirerek elektrikli sandalyesine oturtuyorum. Okul yoluna koyuluyorum. En çok yağmurlu havalarda zorluk çekiyoruz. Okula geldiğimizde her şey rahat. Okulda engelli rampası olduğu için sınıfa rahatlıkla gidebiliyor. Sabahleyin okula bıraktıktan sonra tekrar eve geliyorum, evdeki işlerime bakıyorum. Öğle saati olduktan sonra kızımın ihtiyaçları için tekrar okula geliyorum ve tekrar evin yolunu tutuyorum. Son olarak kızımın akşamüzeri dersleri bittikten sonra almaya geliyorum. Kızımın okumasını çok istiyorum. Kızımla beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. İfadesinde bulundu.

“Anneler, fedakardır”

Eti Maden Ortaokul Müdürü Veysel Dikbıyık “Söz konusu Eslem bundan 4 yıl önce bizim öğrencimiz oldu. Okulumuza gelmeden önce kızımızın bedensel engelli olduğunu öğrenmiştik. Okulumuzda engelli rampası yoktu. Rampanın yapılması konusunda çalışma başlattık. Aynı zamanda Eslem'in öğle aralarında yeme içme ihtiyacı ve tuvalet ihtiyacı için bakım odası gerekiyordu ve kısa sürede okulumuza kazandırdık. Anne Elmas Ercan, gerçekten büyük fedakarlıklar göstererek, çocuğunu sırtında 1.kattan zemin kata sırtına alarak indiriyor. Bu durumu en az 2 sefer yapıyor. Annelerin tamamı fedakardır ama bu evladı için yapmış olduğu fedakârlık herkese örnek olabilecek davranıştır. 1 gün değil 5 gün değil her gün çocuğun bütün ihtiyaçlarını annesi karşılıyor. Günde 2 defa da okula uğramak zorunda. Öğrencimiz Eslem'in okuma azmi herkese örnek olması lazım. Her türlü maddi imkanına sahip olan öğrencilerimizin zaman zaman devamsızlık problemleri olmasına rağmen Eslem kızımızın sağlık sorunları olmasına rağmen, okuma azminden asla taviz vermiyor. Gerçekten örnek gösterilmesi geren bir aile olduğunu düşünüyorum” dedi.

Eslem Ercan'ın sınıf arkadaşı, Baha Akman “Eslem'in ilkokul birinci sınıftan beri sınıf arkadaşıyım. Uzun zamandan beri ne tür problemler yaşadığını neye ihtiyaç olduğunu bizlerde az çok biliyoruz. Arkadaşı olarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Örneğin kantine gitmesi gerektiğinde biz onun yerine alıyoruz”ifadesinde kullandı.

Çakar “Balıkesir genelinde 6 bin 200 engelli vatandaşa evde bakım hizmeti vermekteyiz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Balıkesir genelinde 6 bin 200 engelli vatandaşa evde bakım hizmeti vermekte. Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Bandırma'da yardıma ihtiyacı olanları tespit ederek yardım elini uzatmaya devam eden İl Müdürü Ahmet Çakar, Balıkesir ve ilçe genelinde başlattığı birtakım gezilerde Bandırma'da doğuştan engelli Eslem Ercan'ı evinde sürpriz ziyaret ederek ihtiyaçları doğrultusunda İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Necati Yaşar ve Çocuk Evleri Müdürü Necmiye Öztürk ile birlikte genel ihtiyaçları sorunları yerinde çözmeye geldiler.

Serhat Barış

