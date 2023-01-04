Hayatını kaybeden güvenlik korucusu toprağa verildi

Geçtiğimiz gün, Gölbaşı ilçesinin Cankara köyünde güvenlik korucusu olan Erdal Canpolat çıktığı fıstık ağacında motorlu testere ile kesim yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düşerek ağır yaralanmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Erdal Canpolat'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılmıştı.

Burada işlemleri tamamlanan Erdal Canpolat'ın cenazesi daha sonra yakınları tarafından alınarak Cankara Köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Kaymakam İhsan Ayrancı, askeri personeller, Canpolat'ın yakınları ile sevenleri katıldı. Erdal Canpolat'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Kürşat Aktaş



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