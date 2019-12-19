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Hayatını kaybeden polis için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi

Hayatını kaybeden polis için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi
Hayatını kaybeden polis için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi

İzin gününde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından Yıldız’ın cenazesi memleketi Elazığ’a gönderildi.

İzin gününde rahatsızlanarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene hayatını kaybeden polis memurunun yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mustafa çalışkan ve mesai arkadaşları katıldı. Helallik alınmasının ardından Remzi Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

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