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Hayatını kaybetmeden önce çektiği videoda böyle uyarmış: ‘Ben geç kaldım, siz kalmayın'

Hayatını kaybetmeden önce çektiği videoda böyle uyarmış: ‘Ben geç kaldım, siz kalmayın'
Hayatını kaybetmeden önce çektiği videoda böyle uyarmış: ‘Ben geç kaldım, siz kalmayın'

Çorum’da korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşar Ünal’ın yoğun bakım servisine alınmadan önce çektiği videoyla korona virüse dikkat çektiği ortaya çıktı.

Hayatını kaybetmeden önce çektiği videoda böyle uyarmış: ‘Ben geç kaldım, siz kalmayın’ - Tıkla İzle

PTT'den emekli olan Yaşar Ünal, geçtiğimiz ay öksürük ve ateş şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Ünal, testlerinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedavi altına alındı. 12 gün hastanede tedavi gören Ünal, 10 Eylül'de hayatını kaybetti.

Ünal'ın hayatını kaybetmesinin ardından yakınlarını cep telefonundan Ünal'ın yoğun bakım servisine alınmadan önce Covid-19'a dikkat çekmek amacıyla bir video çektiğini fark etti.

Ünal'ın çektiği videoda, “Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor.

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