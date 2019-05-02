Hayatının baharında engelli kaldı, hayalinden vazgeçmedi

Diyarbakır'da yaşayan yürüme engelli Ebru Akıcı,19 yaşındayken silahlı yaralama sonucu oynamayı çok sevdiği basketboldan uzaklaştı. Bu zaman içinde hiç pes etmeyen Akıcı, hayata küsmeyip mücadele ederek hayallerinin peşinden gitti. Ayakları üstünde durmak isteyen Akıcı, ailesinin ilk başlarda karşı çıkması sonucu zor günler geçirdi. Pes etmeyen Akıcı, karma engelliler tekerlekli basketbol takımına yazıldı. Profesyonel olan Akıcı, Diyarbakır Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün karma tekerlekli basketbol takımının 3. Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Akıcı, burada gösterdiği başarılı performans sonucunda milli takım seçmelerine gitmeye hak kazandı.

"Bu sporda cinsiyet yok"

19 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu ve yaklaşık 2 yıldır profesyonel olarak tekerlekli sandalye basketbol oynadığını aktaran Akıcı, "Daha önce Mardin'de oynuyordum, şimdi yaklaşık 2-3 aydır da Diyarbakır bedensel engelliler takımındayım. Aileme kabul ettirmem çok zor olmuştu aslında. Çünkü kadın olmak coğrafyamızda çok zor, bir de bedensel engelli bir kadın olmak çok daha zor ve tekerlekli basketbol sporu da erkek oyunu olarak bilindiği için ailem işte babam karşı çıkmıştı. Bu kadar erkek ile nasıl oynarsın, sıkıntı yaşarsın diye. Ama isteyince gerçekten her şey oluyor.

Ben bundan 14 sene öncede basketbolla tanışmıştım ama profesyonel olarak oynamamıştım. 2 sene önce de ailem artık oynamak istediğimde karşı çıkmadı. Onlar da benim çok istekli olduğumu görünce. Yaklaşık 3 aydır bu takımdayım ve arkadaşlarım, Erol başkanımız olsun bana onların ayrı cinsinden olduğumu hissettirmediler. Zaten bu sporda cinsiyet yok gerçekten. Arkadaşlarım olsun, Erol başkan olsun onların aralarında olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Hatta bir kadın arkadaşımız daha var, ben onların daha çok olmasını istiyorum. Şimdi Pazar günü Samsun'da yapılacak olan Türkiye Kadınlar Şampiyonasına gideceğim. Dilerim takımımı da çok iyi şekilde temsil ederim. Bizim takımımız bedensel engelliler takımı, 3. Lige çıkmaya hak kazandılar çok emekler vererek" dedi.

"Spor sosyal hayatımıza aracı oluyor"

Tekerlekli basketbolun çok zorlu bir spor dalı olduğunu ifade eden Ebru Akıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Oynadığımız oyun,ayaktaki basketbolla oranla çok çok zor. Türkiye'de de maalesef spor sadece futboldan ibaret görülüyor ve biz yeterli desteği alamıyoruz. Şimdi 3. Lig'e çıkınca daha çok maç olacak ve daha çok uzak şehirlere gideceğiz. Mesele biz 20, 22 saatlik yol gideceğiz ve bunun için sponsora ihtiyacımız var. Bize destek olmalarını istiyoruz. Biz zaten engelliler olarak çok fazla zorluklar yaşıyoruz. Spor bizim için sosyal hayatla aramızda aracı ve bedensel olarak da kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bize sahip çıkmalarını istiyoruz. Biz iç içe daha güzel mücadele edebiliriz. Çünkü daha maalesef ki bu algı yıkılamamış. Bu bakış açısını yıkabilmek için engelli kadınları daha iyi, çekecekse isterim. Ama bende dediğim gibi karşı cinsimle oynamaktan mutluluk duyuyorum.

Çünkü biz kadın ve erkek bir arada mücadele edebiliriz ve ancak böyle bir yerlere varabiliriz. Ama tabi ki de kurulmasını isterim ve çünkü erkek takımı olduğu için birçok gelemeyen ve çekinen kadınlarımız da var. Bu algıyı yıkabilmek için bence çok güzel olabilir diye düşünüyorum."

Diyarbakır Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Erol Taş, Ebru Akıcı'nın bu yıl federasyonun Türkiye bayan şampiyonasına katılmaya hak kazandığını söyledi. Taş, "Tabi ki destekliyoruz. Elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz ve liglerimizde bayanların olması bizlere müthiş onur veriyor, güç veriyor. Çünkü onlar bizim değerlerimiz, paha biçilmez değerlerimiz. Onları daha değerli kılabilmek açısından önlerini açmamız gerektiğine inanıyorum ve destekliyoruz" diye konuştu.

Rıdvan Kılıç