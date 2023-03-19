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Hayatlarını hiçe saydılar, kamyonun kasa boşluğunda yolculuk yapan iki kişi görenleri şaşırttı

Hayatlarını hiçe saydılar, kamyonun kasa boşluğunda yolculuk yapan iki kişi görenleri şaşırttı
Hayatlarını hiçe saydılar, kamyonun kasa boşluğunda yolculuk yapan iki kişi görenleri şaşırttı

Erzurum’da seyir halinde bir kamyonun kasa boşluğunda yolculuk yapan iki kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Yakutiye ilçesine bağlı Kars Kapı Caddesinde işçi olduğu belirlenen iki kişi bir kamyonun kasa boşluğunda yolculuk yaptı. Hayatlarını hiçe sayarak birisi kasada ki merdivenlere tutunurken, diğer kişinin oturarak yolculuğuna rahat şekilde devam etmesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda vatandaşlar, böyle bir yolculuğa izin verdiği için kamyon sürücüsüne sert tepki gösterdi.

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