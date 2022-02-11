Haydar Dümen hayatını kaybetti! Haydar Dümen kimdir?

HAYDAR DÜMEN'İN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen'in korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve dün defnedildiği açıklandı. Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu.

Coşkundeniz paylaşımında, "Gazetemiz Posta'nın yazarı Haydar Dümen hocamızı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Nur içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.



HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 1931 yılında Uşak‘da İki saray köyünde doğmuştur. Yaşadığı köyde ilkokul olmadığı için başka köyde bir ailenin yanında kalarak okudu. Ortaokul ve lise 2. sınıf bitene kadar Uşak'ta okudu. Lise son sınıfı fen şubesi olduğu için Afyon‘da okudu.

1948 yılında mezun olduğu liseden sonra kazandığı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumak için İstanbul‘a gitmiş ve 1955 yılında mezun olmuştur. 1958 yılında da nöropsikiyatri uzmanı olarak nöroloji ve psikiyatri dallarında uzmanlık diplomasını aldı. 25 yıl devlet hastanelerinde çalıştıktan sonra 1980 yılında emekli oldu.