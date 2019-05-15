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Haydarpaşa Garı'nda top mermisinin bulunduğu alan havadan görüntülendi

Haydarpaşa Garı'nda top mermisinin bulunduğu alan havadan görüntülendi
Haydarpaşa Garı'nda top mermisinin bulunduğu alan havadan görüntülendi

Kadıköy’de Haydarpaşa Garı yakınlarında kazı yapılan bölgede, eski dönemlerden kalma bir top mermisi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından top mermisi araca konularak götürüldü. Top mermisinin bulunduğu alan havadan da görüntülendi.

Haydarpaşa Garı’nda top mermisinin bulunduğu alan havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Kadıköy'de saat 11:30 sularında, Haydarpaşa Garı'na giden rayların yeniden yapılışı için kazı yapılan alanda, eski dönemlerden kalma bir top mermisi bulundu. Kazı yaptıkları sırada top mermisini bulan işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, top mermisinin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından top mermisi araca konularak bölgeden götürüldü.
Top mermisinin bulunduğu alan drone ile havadan da görüntülendi.  

Caner Evyapan - Metin Başar

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