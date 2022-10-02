Haydarpaşa Garı'nın restorasyonu 12 yıldır tamamlanamadı

1908 yılında hizmete giren ve İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen Haydarpaşa Garı'nda 2010 yılında yangın çıkmış ve tarihi gar büyük oranda zarar görmüştü. Yangın sonrası başlatılan restorasyon çalışmaları aradan geçen 12 yıla rağmen henüz tamamlanamadı.

Tarihi yapının dışına kurulan iskele, çalışmalar tamamlanamadığı için yıllardır sökülemiyor. Bekleme salonunda bulunan vitray camlar, duvar kaplamalar, kalem işlemeler el emeği ile eski hale getirilse de dış cephe çalışmaları tamamlanamayan garın yeniden hizmete sunulacağı gün ise bilinmiyor.

Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu



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