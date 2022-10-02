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Hayır duası almak için 15 yıldır soğuk su dağıtıyor

Hayır duası almak için 15 yıldır soğuk su dağıtıyor
Hayır duası almak için 15 yıldır soğuk su dağıtıyor

Bursa'da bir esnaf dükkanının önüne koyduğu sebille 15 yıldır ücretsiz soğuk su dağıtıyor.

Hayır duası almak için 15 yıldır soğuk su dağıtıyor - Tıkla İzle

Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde esnaflık yapan Arif Soydan (60) çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Çocukken ücretsiz soğuk su içtiği sebillerden kendisi de kurmak isteyen esnaf bu hayalini 15 yıl önce gerçekleştirdi. Bin dolar ücret ödeyerek aldığı soğuk su sebilini dükkanının önüne koyarak 'herkes su içebilir' yazısı astı. Buradan geçen vatandaşlar ücretsiz olarak su içerek hayır sahibine dua ediyor. Düzenli su içmeye gelen vatandaşların olduğu sebilden her gün çok sayıda vatandaş faydalanıyor.

Burak Türker

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