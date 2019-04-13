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'Hayırlı İşler' görücüye çıkıyor

'Hayırlı İşler' görücüye çıkıyor
'Hayırlı İşler' görücüye çıkıyor

Özellikle genç hayran kitlesinin ilgi duyduğu ve müzik otoritelerinin parlak bir gelecek gördüğü Mahmut Aydın, “Hayırlı İşler”i dinleyicileriyle buluşturdu.

Başarılı birçok sahne performansının ardından müzik sektöründe kalıcı olmaya ilk adımını atan Aydın'ın “Hayırlı İşler” single albümü tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

DMC ile anlaşan Mahmut Aydın'ın aranjörlüğünü Meriç Demir yaptı, şarkının klibinde ise “Miss Photo” birincisi seçilen ünlü Senegalli model “Oumy Barre” oynadı. Müzik tutkusu küçük yaşlarda başlayan genç sanatçı, biriktirdiği harçlıkları ile 9 yaşında gitar sahibi oldu, aynı sevgi ile gitar çalmayı bir başına öğrendi. 22 yaşındaki Mahmut Aydın, henüz yolun başında olduğunu ve “Hayırlı İşler” albümü ile gelecekteki büyük başarılara “Önsöz” yazdığını ifade etti.

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