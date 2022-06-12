Hayırseveri olduğu cami avlusuna ölmeden mezarını yaptırdı

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesindeki Hacı İbrahim Ateş Cami, camiye ismini veren hayırsever, eşi ve oğlu tarafından yaptırıldı. Vefat eden Hacı İbrahim Ateş ve eşi Hacı Seher Ateş'in mezarları vasiyetleri üzerine cami avlusuna yapıldı. Anne babasının ardından Naci Ateş, caminin başta tuvaletleri olmak üzere tüm eksikliklerini karşılamaya devam etti.

60 yaşındaki Hacı Naci Ateş, birkaç gün önce anne ve babasının yan tarafına daha hayattayken kendi ismine bir mezar yaptırdı. Mezar taşına, Hacı İbrahim oğlu, Hacı Naci Ateş, ruhuna Fatiha doğum 1962 yazdıran Ateş, ölüm bölümü ise boş bıraktı. Ateş, mezar taşının arka bölümüne ise şu ifadelere yer verdi: “ Babacığım, anacığım ömrümün sonuna kadar emrinizi ve vasiyetinizi yerine getirmeye mecburum evlat ve oğlunuz olarak ikinize ne yapsam azdır. Ruhunuz şad olsun babacığım, anacığım, oğlunuz Naci Ateş, doğum 1962.” Ateş, mezarına çiçekler dikip sulamayı da ihmal etmedi.

"Yapılan yanlış değil"

Mahalle esnaflarından Arif Tümevarım, 24 yıldır aynı mahallede yaşadığını belirterek, “ Ben geldiğimde burada sadece bu cami ve birkaç küçük ev vardı. Naci Ateş ağabeyimizin ailesi bu camiyi yaptırdı. Onun ailesinin mezarı bu caminin bahçesinde yer alıyor. Naci ağabeyde burada kendine bir yer ayırdı. Burası zaten onların kendi toprakları. Mahallenin hayırsever birisidir. Camiyi yaptırdıkları gibi tüm ihtiyaçlarını da karşılarlar. Mahallemizdeki okula da sürekli yardımlarda bulunur. Burayı benim ailem yaptırmış olsaydı ben de aynısını yapardım. Yapılan yanlış değil” dedi.

İsa Akar-Ertuğrul Gün

