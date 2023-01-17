Hayriye nine çeyizlik eşyalarını satıp okula kitap alacak

‘Torunum için' etkinliğine 300'den fazla ürünle destek

Amasya'daki torununun yaşadığı Mehmetpaşa Mahallesinde bulunan Yeşilırmak Ortaokulu velileri ve öğretmenlerinin düzenleyeceği ‘Torunum için' adındaki etkinliği öğrenen Hayriye Kızılaslan, kolları sıvayıp sandığını açtı. 40 yıl önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen kızı Fadime'nin elleriyle işlediği çeyizlik eşyalar ile kendisinin yaptığı 300'den fazla el emeği ürünleri Amasya'ya gönderdi.

Yemenilerin kenar süsleri plastik atık

Öğretmenler ve diğer velilerin de destek olduğu renkli etkinliğin açılışı yapıldı. Hazırladığı yemenilerin kenar süslerinde plastik atıklarda kullanmasıyla sıfır atık hassasiyetini de göz önüne seren Kızılaslan, “Kendimin ve kızımın yaptığı el emeği ürünlerle okulun ihtiyacının karşılanmasına destek olmak istiyorum” dedi.

Torunu Suna Ergüden de halasından yadigar kalan el emeği ürünlere kıyamayan ve koruyan babaannesinin "Bunlar çocuklara fayda sağlasın" diye bağışladığını söyledi.

Murat Çelik

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