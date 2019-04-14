Hayvan besicisi baba keneden öldü, bebeğinin tedavisi sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Zobran köyünde üç çocuk babası Y.K. (37), grip şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede muayene olan Y.K., tedavisinin ardından evine gitti. Ancak bir süre sonra yine rahatsızlanan Y.K., ikinci kez hastaneye gitti. Doktora 7 aylık bebeğinden kene çıkardıklarını söyleyen Y.K, kendisinde de keneden bulaşan KKKA olabileceği şüphesiyle bebeği ile birlikte tedavi altına alındı. Baba ve bebeğinden alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Alınan numuneler pozitif çıkarken, baba Y.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi hastane morgundan alınan Y.K. için köyünde cenaze töreni düzenlendi. Tabutun üzerine ve mezarlığa kireç döküldükten sonra Y.K.'nın cenazesi iş makinesi yardımıyla defnedildi. 7 aylık bebek ise Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Y.K.'nın hastaneye ilk başvurduğunda kene ısırmasından bahsetmediğini, iki gün sonra tekrar geldiğinde 7 aylık bebeğinden kene çıkardıklarını söylediğini ve baba ile bebeğinin KKKA şüphesiyle tedavi altına alındığını söyledi. Sarı, baba Y.K.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğunu ancak ileri seviye tedavi için Ankara'ya sevk edildiğini aktardı.

Yasin Erdem

