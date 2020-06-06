İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan hırsızlarına suçüstü

Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Esence Mahallesi'nden küçükbaş hayvan çalan 7 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, mayıs ayından bu güne 11 ağıldan toplam 56 koyun çalan hırsızları jandarma ekipleri takibe aldı. Fark edilmemek için girdikleri ağıllardan az sayıda koyunu çalan hırsızların taktiğini çözen jandarma ekipleri, Afşin ve Göksun ilçelerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınla çaldıkları koyunu anlaştıkları kasaplara satan E.C.G, M.G., B.A., A.T., B.A., M.T. ve A.Ö. adlı zanlıları suçüstü yakaladı.
Adliyeye getirilen zanlılardan ikisi adli kontrol şartı ile, biri de ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ele geçirilen 5 koyun ise hayvan sahiplerine teslim edildi.

Fethullah Arslantaş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.