Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban yaralandı

Olay, Düziçi İlçesi Yarbaşı Beldesi Merkez Mahallesi Burgaçlı mevkiinde meydana geldi. Küçükbaş hayvanları otlatmaya götüren M.B. dengesini kaybederek kayalıklardan aşağıya yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay bölgesine Yarbaşı Belediyesi'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp olmasından dolayı yaralı M.B. kurtarma ekiplerince yolda bekleyen ambulansa getirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merden İslah

