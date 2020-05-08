İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Kırıkkale'de hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yuva Mahallesi'ndeki 2506. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. (40) isimli bir kişi büyükbaş hayvanlarını otlattığı sırada H.A. (37), M.A. (25) ve F.T. (35) ile tartışma yaşadı. Kavgaya dönüşen olayda Y.T., yanında bulundurduğu av tüfeği ile 3 kişiyi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde geniş çaplı tahkikat yapan polis ekiplerince gözaltına alınan Y.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Ay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.